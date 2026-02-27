Источник: Мбаппе отказывается от операции на колене ради ЧМ-2026

Как сообщает AS, французский форвард отказывается от хирургического вмешательства из-за желания сыграть на чемпионате мира 2026 года.
27-летний Мбаппе 24 февраля досрочно покинул тренировку «Реала», поскольку испытывал боли в колене, которое травмировал еще в декабре. 25 февраля он пропустил победную игру против португальской «Бенфики» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
В СМИ сообщали, что нападающий, помимо пропущенного матча с «Бенфикой», также получит десять дней отдыха для полного восстановления и не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании — 2 марта дома с «Хетафе» и 7 марта на выезде против «Сельты».
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир начнется 11 июня и завершится 19 июля.
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
Орельен Тшуамени
(Федерико Вальверде)
16′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
80′
Рафа Силва
14′
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
18
Альваро Каррерас
90′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
4
Давид Алаба
16
Гонсало Гарсия
84′
38
Сесар Паласиос
90+6′
15
Арда Гюлер
84′
45
Тиаго Питарч
17
Рауль Асенсио
57′
77′
30
Франко Мастантуоно
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
27
Рафа Силва
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
51′
20
Ричард Риос
35′
8
Фредрик Эурснес
85′
5
Энцо Барренечеа
21
Андреас Шельдеруп
85′
9
Франьо Иванович
18
Леандру Баррейру
90′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти