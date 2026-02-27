Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

Источник: Мбаппе отказывается от операции на колене ради ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму колена еще в декабре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает AS, французский форвард отказывается от хирургического вмешательства из-за желания сыграть на чемпионате мира 2026 года.

27-летний Мбаппе 24 февраля досрочно покинул тренировку «Реала», поскольку испытывал боли в колене, которое травмировал еще в декабре. 25 февраля он пропустил победную игру против португальской «Бенфики» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В СМИ сообщали, что нападающий, помимо пропущенного матча с «Бенфикой», также получит десять дней отдыха для полного восстановления и не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании — 2 марта дома с «Хетафе» и 7 марта на выезде против «Сельты».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир начнется 11 июня и завершится 19 июля.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Жозе Моуринью
Голы
Реал
Орельен Тшуамени
(Федерико Вальверде)
16′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
80′
Бенфика
Рафа Силва
14′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
18
Альваро Каррерас
90′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
77′
4
Давид Алаба
16
Гонсало Гарсия
84′
38
Сесар Паласиос
90+6′
15
Арда Гюлер
84′
45
Тиаго Питарч
17
Рауль Асенсио
57′
77′
30
Франко Мастантуоно
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
27
Рафа Силва
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
51′
20
Ричард Риос
35′
8
Фредрик Эурснес
85′
5
Энцо Барренечеа
21
Андреас Шельдеруп
85′
9
Франьо Иванович
18
Леандру Баррейру
90′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Статистика
Реал
Бенфика
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
4
4
Угловые
4
7
Фолы
16
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти