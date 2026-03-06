Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.38
П2
2.31
Футбол. Первая лига
07.03
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.27
П2
2.96
Футбол. Первая лига
07.03
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.04
П2
3.04

Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем пропустят первый матч против «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Марио Кортегана на своей странице в социальной сети, Мбаппе и Беллингем не смогут сыграть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, в котором их команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Реал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» 11 марта. По информации источника, в клубе готовят Мбаппе и Беллингема к возвращению к ответной игре между командами, которая пройдет в Манчестере 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена, а Джуд Беллингем испытывает проблемы с бедром. Медицинский штаб «Реала» работает над тем, чтобы футболисты были готовы ко второму матчу между командами. Однако более реалистичным вариантом для возвращения Беллингема является встреча Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 22 марта.

В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач. В активе 22-летнего Беллингема 6 забитых мячей и 4 голевые передачи в 28 встречах.

Футбол. Лига чемпионов
11.03
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.76
П2
2.13