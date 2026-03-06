Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена, а Джуд Беллингем испытывает проблемы с бедром. Медицинский штаб «Реала» работает над тем, чтобы футболисты были готовы ко второму матчу между командами. Однако более реалистичным вариантом для возвращения Беллингема является встреча Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 22 марта.