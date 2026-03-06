Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Как сообщает журналист Марио Кортегана на своей странице в социальной сети, Мбаппе и Беллингем не смогут сыграть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, в котором их команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».
«Реал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» 11 марта. По информации источника, в клубе готовят Мбаппе и Беллингема к возвращению к ответной игре между командами, которая пройдет в Манчестере 17 марта.
Ранее сообщалось, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена, а Джуд Беллингем испытывает проблемы с бедром. Медицинский штаб «Реала» работает над тем, чтобы футболисты были готовы ко второму матчу между командами. Однако более реалистичным вариантом для возвращения Беллингема является встреча Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 22 марта.
В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач. В активе 22-летнего Беллингема 6 забитых мячей и 4 голевые передачи в 28 встречах.