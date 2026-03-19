Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Локомотив
1
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Ряд клубов требуют изменить правила ЛЧ из-за английских команд

Как сообщает Би-би-си, несколько клубов призвали УЕФА изменить правила Лиги чемпионов, не позволяющие командам из одной страны, в частности Англии, играть друг с другом в основном раунде.

Роман Заставин
Формат главного еврокубка был изменен в сезоне 2024/25. Из-за большого количества клубов Английской премьер-лиги (три в первой корзине и по одной в оставшихся) команды из других стран получили в итоге более сложный набор соперников.

Так, «ПСЖ» и «Барселоне» получили в соперники из 4-й корзины английский «Ньюкасл», хотя в отсутствие ограничения вместо этой команды они могли получить матчи с менее сильными казахстанским «Кайратом» или «Пафосом».

Из шести английских команд в итоге пять финишировали в первой восьмерке («Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити»), а «Ньюкасл» вышел в стыковые матчи за право участия в ⅛ финала турнира.

По данным источника, у клубов из-за этого правила много разногласий — одни не хотят играть с командами из своей страны в основном раунде, а другие — даже на ранних стадиях плей-офф. В связи с этим УЕФА вряд ли будет менять регламент, но в следующем сезоне Английская Премьер-лига снова будет представлена в Лиге чемпионов как минимум пятью клубами, что приведет к новому обсуждению ситуации.