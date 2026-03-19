Ряд клубов требуют изменить правила ЛЧ из-за английских команд

Формат главного еврокубка был изменен в сезоне 2024/25. Из-за большого количества клубов Английской премьер-лиги (три в первой корзине и по одной в оставшихся) команды из других стран получили в итоге более сложный набор соперников.
Так, «ПСЖ» и «Барселоне» получили в соперники из 4-й корзины английский «Ньюкасл», хотя в отсутствие ограничения вместо этой команды они могли получить матчи с менее сильными казахстанским «Кайратом» или «Пафосом».
Из шести английских команд в итоге пять финишировали в первой восьмерке («Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити»), а «Ньюкасл» вышел в стыковые матчи за право участия в ⅛ финала турнира.
По данным источника, у клубов из-за этого правила много разногласий — одни не хотят играть с командами из своей страны в основном раунде, а другие — даже на ранних стадиях плей-офф. В связи с этим УЕФА вряд ли будет менять регламент, но в следующем сезоне Английская Премьер-лига снова будет представлена в Лиге чемпионов как минимум пятью клубами, что приведет к новому обсуждению ситуации.