Арбелоа высказался о предстоящем матче «Реала» с «Баварией» в ЛЧ

Первая четвертьфинальная встреча состоится во вторник, 7 апреля, на домашнем стадионе испанского клуба «Сантьяго Бернабеу».
— Какой «Реал» вы хотите увидеть?
— «Реал», который всегда достойно противостоял сильнейшим соперникам. «Бавария» проводит исключительный сезон. Знаем требования, которые мюнхенцы предъявят нам на поле. У нас с «Баварией» всегда особенная история. На «Бернабеу» нас ждет еще один великолепный вечер Лиги чемпионов.
Чтобы побеждать, нужно хорошо делать многое на всех этапах игры. Чтобы быть отличной командой, нужно быть очень сплоченными и обладать коллективным менталитетом. Возможно, именно на этом я больше всего акцентирую внимание игроков.
— Что вас больше всего привлекает в «Баварии»?
— Это очень хорошо подготовленная команда, их индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза.
Они агрессивны в обороне, заставляя соперника оказываться в ситуациях, когда каждый игрок неустанно возвращается назад. Затем, владея мячом, они создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков.
Думаю, это сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Они невероятно самоотверженны в обороне. Венсан Компани заслуживает всяческой похвалы, потому что проделывает огромную работу в «Баварии», — приводит слова Арбелоа AS.