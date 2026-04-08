Арбелоа отреагировал на поражение «Реала» в матче с «Баварией»

«Остаемся в игре, это очевидно. Нам не хватает всего одного гола. Мы способны выиграть на любом поле. При счете 0:2 отыграться было бы очень сложно. Мы слишком глубоко сели, особенно полузащитники. Это не было задумкой — так сильно прижиматься к своим воротам, что дало сопернику слишком большой контроль. С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят. Я сказал об этом своим игрокам. Прессинг “Баварии” очень агрессивный.



Много говорили, что нужно избегать потерь. Но пришел второй гол, который стал серьезным ударом. Команда хорошо отреагировала и показала характер. У нас остается ощущение, что мы могли забить больше. Даже при счете 1:2 слишком рисковали. Остаемся в игре, потому что “Реал” способен выиграть на любом поле», — приводит слова Арбелоа Marca.