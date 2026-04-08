Англия получила пятую путевку в ЛЧ и претендует еще на две

Это произошло после выездной победы «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Благодаря этому результату Англия увеличила количество очков в таблице коэффициентов УЕФА до 25,013, обеспечив себе место в топ-2.
После расширения финальной стадии Лиги чемпионов до 36 команд две дополнительные путевки получают страны с наибольшим количеством баллов в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. Вторую путевку между собой разыграют Испания (20,281) и Германия (19,714).
Стоит отметить, что Англия может получить еще две дополнительных путевки в Лигу чемпионов. Для шестого слота необходимо, чтобы «Астон Вилла» или «Ноттингем Форест» выиграли Лигу Европы, при этом в первом случае нужно, чтобы бирмингемцы по итогам сезона выпали из топ-5 АПЛ. Для седьмой путевки необходима победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и финиш мерсисайдцев вне топ-5 АПЛ.
После 31-го тура АПЛ на лигочемпионских местах располагаются «Арсенал» (70), «Манчестер Сити» (61), «Манчестер Юнайтед» (55), «Астон Вилла» (54) и «Ливерпуль» (49). Шестое место в турнирной таблице занимает «Челси» (48), седьмое — «Брентфорд» (46).
Руй Боржеш
Микель Артета
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
