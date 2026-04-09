Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Барсой» на «Камп Ноу»

Накануне «Атлетико» впервые за 20 лет одержал победу над «Барселоной» на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу». В составе победителей голы забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Серлот (70). На 44-й минуте защитник сине-гранатовых Пау Кубарси был удален с поля, получив красную карточку.
— Мы до сих пор ни разу не выигрывали на «Камп Ноу». Здесь это очень сложно. Возможно, «Барселона» — одна из лучших команд Европы вместе с «ПСЖ» и «Баварией». За счет командной работы нам удалось нанести им урон в нужный момент. Второй гол добавил уверенности — жаль, мы не сумели в полной мере использовать преимущество.
Я мог бы привести сотни историй о матчах, где мы били по воротам по 30 раз и не забивали. В футболе главное — итоговый счет. Сегодня мы были максимально собраны. В других играх такого не было, — приводит слова Симеоне Marca.
Эта встреча стала для команд пятой в сезоне и второй за последнюю неделю. Ранее «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4, 3:0). Позднее каталонцы одержали две победы в Ла Лиге (3:1, 2:1).
Ответная встреча между клубами состоится 14 апреля в Мадриде. Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии между лондонским «Арсеналом» и лиссабонским «Спортингом». Первая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
