Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2

Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Барсой» на «Камп Ноу»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выездную победу над «Барселоной» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Атлетико» впервые за 20 лет одержал победу над «Барселоной» на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу». В составе победителей голы забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Серлот (70). На 44-й минуте защитник сине-гранатовых Пау Кубарси был удален с поля, получив красную карточку.

— Мы до сих пор ни разу не выигрывали на «Камп Ноу». Здесь это очень сложно. Возможно, «Барселона» — одна из лучших команд Европы вместе с «ПСЖ» и «Баварией». За счет командной работы нам удалось нанести им урон в нужный момент. Второй гол добавил уверенности — жаль, мы не сумели в полной мере использовать преимущество.

Я мог бы привести сотни историй о матчах, где мы били по воротам по 30 раз и не забивали. В футболе главное — итоговый счет. Сегодня мы были максимально собраны. В других играх такого не было, — приводит слова Симеоне Marca.

Эта встреча стала для команд пятой в сезоне и второй за последнюю неделю. Ранее «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4, 3:0). Позднее каталонцы одержали две победы в Ла Лиге (3:1, 2:1).

Ответная встреча между клубами состоится 14 апреля в Мадриде. Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии между лондонским «Арсеналом» и лиссабонским «Спортингом». Первая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Барселона
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
1
Фолы
6
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти