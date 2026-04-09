Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Барсой» на «Камп Ноу»

— Мы до сих пор ни разу не выигрывали на «Камп Ноу». Здесь это очень сложно. Возможно, «Барселона» — одна из лучших команд Европы вместе с «ПСЖ» и «Баварией». За счет командной работы нам удалось нанести им урон в нужный момент. Второй гол добавил уверенности — жаль, мы не сумели в полной мере использовать преимущество.



Я мог бы привести сотни историй о матчах, где мы били по воротам по 30 раз и не забивали. В футболе главное — итоговый счет. Сегодня мы были максимально собраны. В других играх такого не было, — приводит слова Симеоне Marca.