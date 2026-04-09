Флик раскритиковал судейство в проигранном матче с «Атлетико»

Накануне «Барселона» впервые за 20 лет уступила «Атлетико» на своем стадионе «Камп Ноу» (0:2). На 44-й минуте защитник сине-гранатовых Пау Кубарси был удален с поля, получив красную карточку.
В одном из игровых эпизодов защитник «Атлетико» Марк Пубиль, уже имевший желтую карточку, остановил мяч рукой в штрафной после того, как голкипер мадридского клуба Хуан Муссо, как показалось, вводил мяч в игру ударом от ворот.
«Я не понимаю, что происходит в ситуации, когда вратарь начинает игру, защитник останавливает мяч рукой, а затем снова вводит его в игру. Для меня это очевидная красная карточка, точнее, вторая желтая — и пенальти. Судьи VAR могут объяснить, почему этот эпизод не был пересмотрен. Я не могу поверить, что это не красная карточка. Это несправедливо», — приводит слова Флика ESPN.
Также Флик высказался об удалении Кубарси:
«Я не знаю, красная ли это, я даже не уверен, что контакт был достаточным. Мяч был за спиной игрока», — цитирует наставника «Барселоны» Marca.
Ответная встреча между клубами состоится 14 апреля в Мадриде. Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии между лондонским «Арсеналом» и лиссабонским «Спортингом». Первая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти