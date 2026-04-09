Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.28
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.50
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.20
П2
6.27
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.25

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира. Капитан мюнхенцев сделал 9 сейвов в первом матче ¼ финала с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», а «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

На приз лучшему игроку недели также претендовали вратарь «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в матче со «Спортингом» (1:0), нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия с голом в ворота «Ливерпуля» (2:0) и нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, отличившийся забитым мячом в игре с «Барселоной» (2:0).

Ответные встречи ½ финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе, 14 и 15 апреля.

В конце марта Нойеру исполнилось 40 лет. За «Баварию» он играет с 2011 года. Во всех турнирах Нойер сыграл за мюнхенцев 592 матча, в 275 из которых — «на ноль».

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Бавария
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
Бавария
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Реал
Бавария
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
20
20
Удары в створ
9
8
Угловые
8
11
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти