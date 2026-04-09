Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира. Капитан мюнхенцев сделал 9 сейвов в первом матче ¼ финала с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», а «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.
На приз лучшему игроку недели также претендовали вратарь «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в матче со «Спортингом» (1:0), нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия с голом в ворота «Ливерпуля» (2:0) и нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, отличившийся забитым мячом в игре с «Барселоной» (2:0).
Ответные встречи ½ финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе, 14 и 15 апреля.
В конце марта Нойеру исполнилось 40 лет. За «Баварию» он играет с 2011 года. Во всех турнирах Нойер сыграл за мюнхенцев 592 матча, в 275 из которых — «на ноль».
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
