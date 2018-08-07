«Манчестер Юнайтед» — второй по тратам в АПЛ с тех пор, как Моуринью возглавил клуб

За два сезона больше всех потратил «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой — 406 млн фунтов.



На втором месте «Ман Юнайтед» Моуринью — 312 млн фунтов. Далее с большим отставанием идут «Арсенал» (157 млн), «Ливерпуль» (151 млн) и «Челси» (125 млн).



Замыкает топ-6 «Тоттенхэм», потративший на игроков лишь 44 млн фунтов.