«Манчестер Юнайтед» — второй по тратам в АПЛ с тех пор, как Моуринью возглавил клуб
ESPN подсчитал траты
ESPN подсчитал траты
За два сезона больше всех потратил «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой — 406 млн фунтов.
На втором месте «Ман Юнайтед» Моуринью — 312 млн фунтов. Далее с большим отставанием идут «Арсенал» (157 млн), «Ливерпуль» (151 млн) и «Челси» (125 млн).
Замыкает топ-6 «Тоттенхэм», потративший на игроков лишь 44 млн фунтов.
Этим летом Моуринью неоднократно жаловался на то, что клуб не выполняет его пожелания по покупкам новичков, указывая на трансферную политику «Ливерпуля», который совершил несколько громких приобретений.