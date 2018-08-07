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22:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» — второй по тратам в АПЛ с тех пор, как Моуринью возглавил клуб

ESPN подсчитал траты топ-клубов английской премьер-лиги с лета 2016 года — когда Жозе Моуринью стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Источник: Reuters

За два сезона больше всех потратил «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой — 406 млн фунтов.

На втором месте «Ман Юнайтед» Моуринью — 312 млн фунтов. Далее с большим отставанием идут «Арсенал» (157 млн), «Ливерпуль» (151 млн) и «Челси» (125 млн).

Замыкает топ-6 «Тоттенхэм», потративший на игроков лишь 44 млн фунтов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этим летом Моуринью неоднократно жаловался на то, что клуб не выполняет его пожелания по покупкам новичков, указывая на трансферную политику «Ливерпуля», который совершил несколько громких приобретений.

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