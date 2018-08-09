Куртуа удалил прощальное послание болельщикам «Челси» из-за оскорблений
Болельщики лондонского клуба оскорбили вратаря, перешедшего в мадридский «Реал».
Болельщики лондонского клуба оскорбили вратаря, перешедшего в мадридский «Реал».
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, покидающий «Челси» ради мадридского «Реала», столкнулся с реакцией недовольных болельщиков.
Голкипер написал пост в инстаграме, поблагодарив болельщиков лондонского клуба за поддержку.
«В моём сердце “Челси” всегда будет занимать особое место. Надеюсь, вы понимаете, что на моё решение повлияло желание быть ближе к своим детям», — написал Куртуа.
Однако множество болельщиков оставило оскорбительные комментарии, в результате чего Куртуа удалил пост.
Контракт 26-летнего вратаря с «Реалом» рассчитан на 6 лет. Лондонцы заработают около 40 миллионов евро.
На замену Куртуа «Челси» подписал испанского вратаря Кепу Аррисабалагу, ранее выкупившего свой контракт у «Атлетика».