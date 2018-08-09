Фирмино собрал 65 тысяч евро на операцию для детей с редкой болезнью

Источник: Reuters

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино вместе с супругой Лариссой собрал 65 тысяч евро на операцию для малышей-близнецов.

Братьям Жоау и Мигелу диагностировали атрофию мышц спины. Бразильские врачи не могли им помочь, требовались лекарства из США.

Супруги Фирмино распространили информацию об этом в социальных сетях и сумели собрать средства. Часть операции Фирмино оплатил из собственного кармана.