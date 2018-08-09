«Бавария» забила 20 мячей в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» одержала победу со счётом 20:2 в матче с любительским клубом «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче.

По три мяча забили Левандовски, Вагнер, Коман и Францке. В игре не принимал участия центральный защитник Джером Боатенг, который может покинуть команду в ближайшие недели.

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