«Бавария» забила 20 мячей в товарищеском матче
Сразу четыре игрока в составе немецких чемпионов оформили по
Сразу четыре игрока в составе немецких чемпионов оформили по
Мюнхенская «Бавария» одержала победу со счётом 20:2 в матче с любительским клубом «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче.
По три мяча забили Левандовски, Вагнер, Коман и Францке. В игре не принимал участия центральный защитник Джером Боатенг, который может покинуть команду в ближайшие недели.
В воскресенье «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Германии.