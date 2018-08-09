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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» забила 20 мячей в товарищеском матче

Сразу четыре игрока в составе немецких чемпионов оформили по хет-трику.

Мюнхенская «Бавария» одержала победу со счётом 20:2 в матче с любительским клубом «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче.

По три мяча забили Левандовски, Вагнер, Коман и Францке. В игре не принимал участия центральный защитник Джером Боатенг, который может покинуть команду в ближайшие недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Германии.

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