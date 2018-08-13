Руни феерит в МЛС (видео)
Нападающий американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни стал героем матча МЛС, в котором его команда встречалась с «Орландо».
Нападающий американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни стал героем матча МЛС, в котором его команда встречалась с «Орландо».
Сначала футболист спас команду от пропущенного гола, а сразу после этого начал голевую атаку. На это у него ушло менее 15 секунд.
Сначала Руни в красивом подкате помешал сопернику прорваться по флангу к пустым воротам «Юнайтед», а потом выдал точный навес в штрафную, после которого и был забит победный гол.
«Ди Си Юнайтед» победил со счетом 3:2, а решающий гол был забит на шестой компенсированной минуте.