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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Руни феерит в МЛС (видео)

Нападающий американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни стал героем матча МЛС, в котором его команда встречалась с «Орландо».

Источник: AP 2018

Сначала футболист спас команду от пропущенного гола, а сразу после этого начал голевую атаку. На это у него ушло менее 15 секунд.

Сначала Руни в красивом подкате помешал сопернику прорваться по флангу к пустым воротам «Юнайтед», а потом выдал точный навес в штрафную, после которого и был забит победный гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ди Си Юнайтед» победил со счетом 3:2, а решающий гол был забит на шестой компенсированной минуте.

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