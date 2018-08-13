Руни феерит в МЛС (видео)

Источник: AP 2018

Сначала футболист спас команду от пропущенного гола, а сразу после этого начал голевую атаку. На это у него ушло менее 15 секунд.

Сначала Руни в красивом подкате помешал сопернику прорваться по флангу к пустым воротам «Юнайтед», а потом выдал точный навес в штрафную, после которого и был забит победный гол.