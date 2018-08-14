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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Иньеста забил первый гол в Японии (видео)

Испанский полузащитник Андрес Иньеста забил свой первый гол за японский клуб «Виссел Кобе».

Это произошло в матче чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» встречался с клубом «Джубило Ивата» и одержал победу со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящий момент клуб Иньесты идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Напомним, что о переходе Иньесты в японскую команду было объявлено в мае 2018 года. Футболист подписал контракт на три года.

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