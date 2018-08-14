Иньеста забил первый гол в Японии (видео)
Испанский полузащитник Андрес Иньеста забил свой первый гол за японский клуб «Виссел Кобе».
Испанский полузащитник Андрес Иньеста забил свой первый гол за японский клуб «Виссел Кобе».
Это произошло в матче чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» встречался с клубом «Джубило Ивата» и одержал победу со счетом 2:1.
В настоящий момент клуб Иньесты идет на четвертом месте в турнирной таблице.
Напомним, что о переходе Иньесты в японскую команду было объявлено в мае 2018 года. Футболист подписал контракт на три года.