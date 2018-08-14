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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренеру «Челси» запретили курить на стадионе. Он нашел выход

Тренер «Челси» Маурицио Сарри — заядлый курильщик.

Ранее специалист работал в «Наполи», где не один раз был замечен с сигаретой прямо на стадионе. Однако в Англии он так делать не может: тренеру строжайше запретили курить на арене «Челси», а также в зданиях и на территориях, принадлежащих клубу.

И во время матча первого тура английской премьер-лиги между «Хаддерсфилдом» и «Челси» (0:3) Сарри заметили стоящим на бровке и… жующим сигаретный фильтр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Существует мнение, что это помогает бросить курить. Правда пока не ясно, решил ли Сарри бросить курить, или он просто заменяет фильтром сигарету, когда курить нельзя.

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