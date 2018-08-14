Тренеру «Челси» запретили курить на стадионе. Он нашел выход
Тренер «Челси» Маурицио Сарри — заядлый курильщик.
Тренер «Челси» Маурицио Сарри — заядлый курильщик.
Ранее специалист работал в «Наполи», где не один раз был замечен с сигаретой прямо на стадионе. Однако в Англии он так делать не может: тренеру строжайше запретили курить на арене «Челси», а также в зданиях и на территориях, принадлежащих клубу.
И во время матча первого тура английской
Существует мнение, что это помогает бросить курить. Правда пока не ясно, решил ли Сарри бросить курить, или он просто заменяет фильтром сигарету, когда курить нельзя.