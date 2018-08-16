Турецкий клуб продал футболистов и купил коз

От продажи игроков клуб выручил около 15 тысяч турецких лир (около 2500 долларов США), которые потратил на покупку 10 коз. Руководство клуба планирует заработать на последующей продаже козьего молока. Предположительно, молочный бизнес принесет команде около 4−5 тысяч лир, которые будут потрачены на нужды клуба.

«Гулспор» был основан в 1954 году в городе Ыспарта. В настоящий момент клуб испытывает финансовые сложности, а инфраструктура, предназначенная для детских и молодежных команд, серьезно устарела. В клубе числятся около 150 игроков от 7 до 19 лет.