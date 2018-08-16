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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Турецкий клуб продал футболистов и купил коз

Турецкий футбольный клуб «Гулспор», выступающий в одном из низших дивизионов, продал 18 футболистов из молодежного состава.

Источник: РИА "Новости"

От продажи игроков клуб выручил около 15 тысяч турецких лир (около 2500 долларов США), которые потратил на покупку 10 коз. Руководство клуба планирует заработать на последующей продаже козьего молока. Предположительно, молочный бизнес принесет команде около 4−5 тысяч лир, которые будут потрачены на нужды клуба.

«Гулспор» был основан в 1954 году в городе Ыспарта. В настоящий момент клуб испытывает финансовые сложности, а инфраструктура, предназначенная для детских и молодежных команд, серьезно устарела. В клубе числятся около 150 игроков от 7 до 19 лет.

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