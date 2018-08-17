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14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Роналдиньо скрыл свое происхождение на просмотре в «Крузейро»

Жоао Мендес, 13-летний сын Роналдиньо, прошел просмотр в «Крузейро». При этом он постарался скрыть информацию о знаменитом отце, чтобы клуб оценил его талант, а не взял только из-за происхождения, информирует GloboEsporte.

Источник: Reuters

Перед тем, как попасть в «Крузейро», сын Роналдиньо тренировался в столице Бразилии в академии «ПСЖ».

В 13 лет Жоао Мендес еще не может подписать профессиональный контракт, но скауты «Крузейро» отметили талант парня, теперь он будет играть за академию бразильского клуба.

Жоао — сын Роналдиньо от танцовщицы Жанайны Наттиэл Мендес. Пара поженилась в 2004 года, но их брак распался через два года.

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