Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Иньеста снова забил красивый гол в чемпионате Японии

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста снова отличился за свой новый клуб «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Во второй игре подряд испанцу удалось забить красивый гол.

Источник: AP 2018

В матче с «Санфречче Хиросимой» (1:1) Иньеста сильным ударом послал мяч «в девятку».

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в 4 матчах за «Виссел Кобе» у Иньесты два мяча. До этого он отличился в игре против «Джубило Ивато».

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Кубок Стэнли отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка
«Спартак» увеличит сумму отступных в новом контракте Зобнина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь