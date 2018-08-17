Иньеста снова забил красивый гол в чемпионате Японии
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста снова отличился за свой новый клуб «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Во второй игре подряд испанцу удалось забить красивый гол.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста снова отличился за свой новый клуб «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Во второй игре подряд испанцу удалось забить красивый гол.
В матче с «Санфречче Хиросимой» (1:1) Иньеста сильным ударом послал мяч «в девятку».
Теперь в 4 матчах за «Виссел Кобе» у Иньесты два мяча. До этого он отличился в игре против «Джубило Ивато».