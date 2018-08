Агуэро сохраняет каждую футболку, в которой забивает гол

За «Ман Сити» Агуэро забил 201 гол в течение 6 лет, коллекция памятных игровых маек хранится у него дома. Также 30-летний нападающий забирает домой мячи после хет-триков.



Об этом Агуэро рассказал в документальном фильме Amazon о чемпионском сезоне команды-2017/18 под названием Manchester City: All or Nothing.