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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Агуэро сохраняет каждую футболку, в которой забивает гол

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, как относится к голам, которые он забивает. Аргентинец хранит каждую футболку с матча, в котором ему удается отличиться.

Источник: AP 2018

За «Ман Сити» Агуэро забил 201 гол в течение 6 лет, коллекция памятных игровых маек хранится у него дома. Также 30-летний нападающий забирает домой мячи после хет-триков.

Об этом Агуэро рассказал в документальном фильме Amazon о чемпионском сезоне команды-2017/18 под названием Manchester City: All or Nothing.

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