В Голландии болельщики забросали поле мягкими игрушками
Болельщики «Эксельсиора» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом». На 19-й минуте встречи они забросали поле мягкими игрушками.
Болельщики «Эксельсиора» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом». На 19-й минуте встречи они забросали поле мягкими игрушками.
На эту игру «Фейеноорд» пригласил детей из больницы Erasmus Sophia Hospital, клуб делает так раз в год. В начале встречи ребята вышли на поле вместе с футболистами обеих команд.
В самом матче «Фейеноорд» разгромил «Эксельсиор» 3:0, один из голов забил Робин ван Перси.