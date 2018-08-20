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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голландии болельщики забросали поле мягкими игрушками

Болельщики «Эксельсиора» приехали с подарками на гостевой матч с «Фейеноордом». На 19-й минуте встречи они забросали поле мягкими игрушками.

Источник: РИА "Новости"

На эту игру «Фейеноорд» пригласил детей из больницы Erasmus Sophia Hospital, клуб делает так раз в год. В начале встречи ребята вышли на поле вместе с футболистами обеих команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом матче «Фейеноорд» разгромил «Эксельсиор» 3:0, один из голов забил Робин ван Перси.

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