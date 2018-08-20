Гари Невилл наденет футболку «Ливерпуля» в эфире из-за спора
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл придет на эфир канала Sky Sports в футболке игрока «Ливерпуля» Джердана Шакири.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл придет на эфир канала Sky Sports в футболке игрока «Ливерпуля» Джердана Шакири.
Невилл проиграл спор коллеге Джейми Каррагеру, который раньше выступал за мерсисайдцев. Перед началом сезона бывшие футболисты сыграли на лучшего пенальтиста, и Каррагер победил.
Специально для Невилла свою футболку подписал новичок «Ливерпуля» Джердан Шакири: «Моему болельщику номер один Гари. Пожалуйста, выполняй условия спора, не соскакивай».
Известно, что Невилл раньше критиковал Шакири.