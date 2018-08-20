Гари Невилл наденет футболку «Ливерпуля» в эфире из-за спора

Невилл проиграл спор коллеге Джейми Каррагеру, который раньше выступал за мерсисайдцев. Перед началом сезона бывшие футболисты сыграли на лучшего пенальтиста, и Каррагер победил.



Специально для Невилла свою футболку подписал новичок «Ливерпуля» Джердан Шакири: «Моему болельщику номер один Гари. Пожалуйста, выполняй условия спора, не соскакивай».



Известно, что Невилл раньше критиковал Шакири.