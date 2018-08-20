Болельщик «Манчестер Юнайтед» хочет собрать 12 млн фунтов, чтобы уволить Моуринью
Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны работой главного тренера Жозе Моуринью.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны работой главного тренера Жозе Моуринью.
Один из них хочет собрать 12 млн фунтов на сайте GoFundMe, чтобы заплатить компенсацию за разрыв контракта с португальцем. За 11 дней в проект вложились лишь три человека, перечислившие 25 фунтов.
Моуринью является главным кандидатом у букмекеров на первую отставку в сезоне. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 6,0.
После победы в первом туре над «Лестером» команда Моуринью проиграла «Брайтону» (2:3) во втором.