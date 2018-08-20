Болельщик «Манчестер Юнайтед» хочет собрать 12 млн фунтов, чтобы уволить Моуринью

Один из них хочет собрать 12 млн фунтов на сайте GoFundMe, чтобы заплатить компенсацию за разрыв контракта с португальцем. За 11 дней в проект вложились лишь три человека, перечислившие 25 фунтов.



Моуринью является главным кандидатом у букмекеров на первую отставку в сезоне. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 6,0.



После победы в первом туре над «Лестером» команда Моуринью проиграла «Брайтону» (2:3) во втором.