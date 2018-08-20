Первый в мире судья-трансгендер работал на футбольном матче в Англии

Люси работает таксистом, у нее с женой Аврил трое детей. Ранее Люси пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что чувствовала себя женщиной, заточенной в мужское тело с ранних лет.



В 2020 году пара собирается заново произнести клятвы верности. К этому времени Люси сделает операцию по изменению пола. Сейчас она принимает гормоны.