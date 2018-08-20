Первый в мире судья-трансгендер работал на футбольном матче в Англии
46-летняя Люси Кларк, которую ранее называли Ником, вошла в историю как первый в мире трансгендерный судья, работавший на матче женских команд «КПР» и «Парквуд» в Лондоне.
46-летняя Люси Кларк, которую ранее называли Ником, вошла в историю как первый в мире трансгендерный судья, работавший на матче женских команд «КПР» и «Парквуд» в Лондоне.
Люси работает таксистом, у нее с женой Аврил трое детей. Ранее Люси пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что чувствовала себя женщиной, заточенной в мужское тело с ранних лет.
В 2020 году пара собирается заново произнести клятвы верности. К этому времени Люси сделает операцию по изменению пола. Сейчас она принимает гормоны.