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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый в мире судья-трансгендер работал на футбольном матче в Англии

46-летняя Люси Кларк, которую ранее называли Ником, вошла в историю как первый в мире трансгендерный судья, работавший на матче женских команд «КПР» и «Парквуд» в Лондоне.

Источник: РИА "Новости"

Люси работает таксистом, у нее с женой Аврил трое детей. Ранее Люси пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что чувствовала себя женщиной, заточенной в мужское тело с ранних лет.

В 2020 году пара собирается заново произнести клятвы верности. К этому времени Люси сделает операцию по изменению пола. Сейчас она принимает гормоны.

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