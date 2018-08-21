Гари Невилл надел футболку «Ливерпуля», Каррагер — футболку «Ман Юнайтед»
Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер появились в эфире передачи Monday Night Football в футболках противоположных команд.
Эксперты Sky Sports Гари Невилл и Джейми Каррагер появились в эфире передачи Monday Night Football в футболках противоположных команд.
Бывший защитник «Ман Юнайтед» Невилл проиграл спор Каррагеру, пробив пенальти хуже него, поэтому был вынужден надеть игровую майку, которую для него прислал полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири.
Невилл, впрочем, решил ее надеть задом наперед, чтобы логотип «Ливерпуля» не оказался у него на груди.
Позже Гари вспомнил, что
Поэтому бывший защитник «Ливерпуля» надел футболку «МЮ» с фамилией Невилл на спине.
Позже обе майки будут проданы с благотворительных аукционах болельщиками обеих команд.