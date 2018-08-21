Гари Невилл надел футболку «Ливерпуля», Каррагер — футболку «Ман Юнайтед»

Бывший защитник «Ман Юнайтед» Невилл проиграл спор Каррагеру, пробив пенальти хуже него, поэтому был вынужден надеть игровую майку, которую для него прислал полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири.



Невилл, впрочем, решил ее надеть задом наперед, чтобы логотип «Ливерпуля» не оказался у него на груди.



Позже Гари вспомнил, что когда-то и Каррагер проиграл ему спор, заявив, что полузащитник «Тоттенхэма» Паулиньо забьет 15 голов за сезон.



Поэтому бывший защитник «Ливерпуля» надел футболку «МЮ» с фамилией Невилл на спине.