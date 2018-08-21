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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси и Суарес отдохнули с женами на море

Антонелла, жена капитана «Барселоны» Лионеля Месси, показала, как они с мужем отдохнули на море вместе со своими друзьями — Луисом Суаресом и его женой Софией.

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Звезды «Барсы» получили свободное время после победы над «Алавесом» в первом туре чемпионата Испании. Месси сделал в этом матче дубль, во втором голе ему ассистировал Суарес.

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