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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Скоулз не узнал бы лидера, даже если бы стоял перед Черчиллем». Райола защищает Погба

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ответил на критику бывшего игрока манкунианцев Пола Скоулза.

Источник: Reuters

После поражения «МЮ» от «Брайтона» Скоулз заявил, что в команде не хватает лидеров: «Мы думали, что Погба будет идеальным кандидатом стать лидером, но он таким не был».

Райола вскоре вступился за француза.

«Некоторым людям приходится что-то говорить из страха, что их забудут. Пол Скоулз не узнал бы лидера, даже если бы стоял перед сэром Уинстоном Черчиллем.

Скоулзу надо стать спортивным директором и посоветовать Вудворду продать Погба. Их ждут бессонные ночи в поисках нового клуба для Погба», — написал Райола в твиттере.

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