«Скоулз не узнал бы лидера, даже если бы стоял перед Черчиллем». Райола защищает Погба

После поражения «МЮ» от «Брайтона» Скоулз заявил, что в команде не хватает лидеров: «Мы думали, что Погба будет идеальным кандидатом стать лидером, но он таким не был».



Райола вскоре вступился за француза.



«Некоторым людям приходится что-то говорить из страха, что их забудут. Пол Скоулз не узнал бы лидера, даже если бы стоял перед сэром Уинстоном Черчиллем.



Скоулзу надо стать спортивным директором и посоветовать Вудворду продать Погба. Их ждут бессонные ночи в поисках нового клуба для Погба», — написал Райола в твиттере.