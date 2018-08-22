В Калькутте фанаты устроили первое пиро-шоу в истории индийского футбола

«Ист Бенгалс» — самый именитый клуб в футбольной лиге Калькутты. Фан-движение East Bengal Ultras у него появилось в 2013 году. Маленькая группа болельщиков начала организованно петь песни на гостевых матчах.



18 августа группировка East Bengal Ultras, объединившись с другими фанатами, устроила мощное пиро-шоу в конце матча с «Ариан». Такого в Индии еще не видели.