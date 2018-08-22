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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В Калькутте фанаты устроили первое пиро-шоу в истории индийского футбола

Фанаты «Ист Бенгалс» на домашнем матче против «Ариан» показали первое в истории индийского футбола пиро-шоу.

Источник: РИА "Новости"

«Ист Бенгалс» — самый именитый клуб в футбольной лиге Калькутты. Фан-движение East Bengal Ultras у него появилось в 2013 году. Маленькая группа болельщиков начала организованно петь песни на гостевых матчах.

18 августа группировка East Bengal Ultras, объединившись с другими фанатами, устроила мощное пиро-шоу в конце матча с «Ариан». Такого в Индии еще не видели.

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Полностью посмотреть предматчевое шоу и то, как индийцы зажигали на матче можно здесь:

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