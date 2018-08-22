В Калькутте фанаты устроили первое пиро-шоу в истории индийского футбола
Фанаты «Ист Бенгалс» на домашнем матче против «Ариан» показали первое в истории индийского футбола
Фанаты «Ист Бенгалс» на домашнем матче против «Ариан» показали первое в истории индийского футбола
«Ист Бенгалс» — самый именитый клуб в футбольной лиге Калькутты.
18 августа группировка East Bengal Ultras, объединившись с другими фанатами, устроила мощное
Полностью посмотреть предматчевое шоу и то, как индийцы зажигали на матче можно здесь: