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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Лидса» написал песню про Бьелсу

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса стал популярен у болельщиков команды после хорошего старта в чемпионшипе. Один из них по имени Рикардо написал песню в честь знаменитого аргентинца.

Источник: РИА "Новости"

В песне есть такие слова:

«Bielsa, Bielsa, Bielsa
You're better than anyone elsa,
He sits on his blue plastic bucket,
And anyone else can just f*** it».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бьелса известен как тренер, повлиявший своей философией на многих современных тренеров. Пеп Гвардиола называл его лучшим тренером в мире.

Этим летом Бьелса возглавил «Лидс». После 4 туров его команда идет на первом месте в чемпионшипе, набрав 10 очков.

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