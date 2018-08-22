Болельщик «Лидса» написал песню про Бьелсу

Бьелса известен как тренер, повлиявший своей философией на многих современных тренеров. Пеп Гвардиола называл его лучшим тренером в мире.



Этим летом Бьелса возглавил «Лидс». После 4 туров его команда идет на первом месте в чемпионшипе, набрав 10 очков.