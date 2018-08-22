Болельщик «Лидса» написал песню про Бьелсу
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса стал популярен у болельщиков команды после хорошего старта в чемпионшипе. Один из них по имени Рикардо написал песню в честь знаменитого аргентинца.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса стал популярен у болельщиков команды после хорошего старта в чемпионшипе. Один из них по имени Рикардо написал песню в честь знаменитого аргентинца.
В песне есть такие слова:
«Bielsa, Bielsa, Bielsa
You're better than anyone elsa,
He sits on his blue plastic bucket,
And anyone else can just f*** it».
Бьелса известен как тренер, повлиявший своей философией на многих современных тренеров. Пеп Гвардиола называл его лучшим тренером в мире.
Этим летом Бьелса возглавил «Лидс». После 4 туров его команда идет на первом месте в чемпионшипе, набрав 10 очков.