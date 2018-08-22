Вратарь «Кардиффа» оставил себя в запасе в своей фэнтэзи-команде
Открытие чемпионата Англии в этом сезоне голкипер «Кардифф Сити» Нил Этеридж не поставил себя в основу в своей
Открытие чемпионата Англии в этом сезоне голкипер «Кардифф Сити» Нил Этеридж не поставил себя в основу в своей
Этеридж был лучшим голкипером в фэнтэзи во 2-м туре премьер-лиге: он отыграл на ноль с «Ньюкаслом», отразив пенальти в добавленное время.
При этом вратарь поставил в основу своей команды в фэнтэзи Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Испанец пропустил от «Брайтона» три гола.
Этеридж позже посмеялся сам над собой в твиттере.