Вратарь «Кардиффа» оставил себя в запасе в своей фэнтэзи-команде

Этеридж был лучшим голкипером в фэнтэзи во 2-м туре премьер-лиге: он отыграл на ноль с «Ньюкаслом», отразив пенальти в добавленное время.



При этом вратарь поставил в основу своей команды в фэнтэзи Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Испанец пропустил от «Брайтона» три гола.



Этеридж позже посмеялся сам над собой в твиттере.