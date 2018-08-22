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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Кардиффа» оставил себя в запасе в своей фэнтэзи-команде

Открытие чемпионата Англии в этом сезоне голкипер «Кардифф Сити» Нил Этеридж не поставил себя в основу в своей фэнтэзи-команде на сайте АПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Этеридж был лучшим голкипером в фэнтэзи во 2-м туре премьер-лиге: он отыграл на ноль с «Ньюкаслом», отразив пенальти в добавленное время.

При этом вратарь поставил в основу своей команды в фэнтэзи Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Испанец пропустил от «Брайтона» три гола.

Этеридж позже посмеялся сам над собой в твиттере.

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