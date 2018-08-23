Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Зенит
Мольде
Футбол. Еврокубки
19:30
Тренчин
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:05
Сарпсборг 08
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпия Л
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:30
Генк
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Гент
Бордо
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Уфа
Футбол. Еврокубки
22.08
Янг Бойз1
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
22.08
Види1
АЕК2
Футбол. Еврокубки
22.08
Аякс3
Динамо К1
Все события
Фоторепортажи
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски: Играл за «Баварию» с травмами, а как перестал забивать, увидел, что меня никто не защищает

Форвард Роберт Левандовски рассказал, почему хотел уйти из «Баварии». Поляк дал первое интервью немецким журналистам с июня.

Источник: Reuters

«У меня были предложения из других клубов, и я их рассматривал, потому что весной не чувствовал, что “Бавария” хочет меня оставить. Но теперь почувствовал, что все по-другому, что люди в клубе во мне заинтересованы.

То, что творилось в конце сезона, было неправильно. Чувствовал, что меня никто не защищает. Ни публично, ни в “Баварии”. Все меня атаковали, а от клуба поддержки не было. Не забил в 2−3 важных матчах — и все кинулись на Левандовского. Никто тогда не встал на мою защиту — даже шефы “Баварии”.

Я уже давно в Германии, в “Баварии” играю 4 года, а выглядело так, будто я ничего для этого клуба не сделал и у меня нулевой кредит доверия. Когда все идет хорошо, для всех это в порядке вещей. Когда плохо — Левандовски виноват. Можно меня упрекать в том, что я не забил, но не в том, что выхожу играть без желания.

Весной 2017 года я должен был пропустить 5 недель из-за травмы плеча, а вышел играть через 5 дней. В последнем сезоне у меня 7 месяцев были проблемы с коленной чашечкой. Не мог бить правой ногой, на тренировках совсем ей не бил — только в матчах через боль. Больше боролся со своим телом, чем с соперниками.

А потом читаю и слушаю, что я только о себе и думаю, что выступаю против команды. Поэтому я и подумал: если у всех тут со мной проблемы, если меня считают недостаточно хорошим, то зачем мне тут оставаться? Поэтому и думал об уходе.

Буду ли пытаться сменить клуб в будущем? Мне 30 лет, я знаю, насколько я важен для “Баварии”. У меня контракт еще на три года. Я никогда не буду бастовать. Я перестал тратить энергию на мысли о других клубах. Я хорошо поговорил с тренером Нико Ковачем, который понял, что я чувствую. А с одноклубниками у меня всегда был хороший контакт», — рассказал Левандовски в интервью Bild.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид»
Малышко снова тот. Он просто воспользовался всеобщей смутой
Лига Европы: «Уфа» против легенды мирового футбола
Акции «Манчестер Юнайтед» подорожали до рекордного уровня
«За продуктами гоняем в Швецию». Зенитовец в чемпионате Норвегии
«Аякс» одолел киевское «Динамо» в матче плей-офф квалификации ЛЧ
Забелинская не допущена до участия в Азиатских играх
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь