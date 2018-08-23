Левандовски: Играл за «Баварию» с травмами, а как перестал забивать, увидел, что меня никто не защищает

«У меня были предложения из других клубов, и я их рассматривал, потому что весной не чувствовал, что “Бавария” хочет меня оставить. Но теперь почувствовал, что все по-другому, что люди в клубе во мне заинтересованы.



То, что творилось в конце сезона, было неправильно. Чувствовал, что меня никто не защищает. Ни публично, ни в “Баварии”. Все меня атаковали, а от клуба поддержки не было. Не забил в 2−3 важных матчах — и все кинулись на Левандовского. Никто тогда не встал на мою защиту — даже шефы “Баварии”.



Я уже давно в Германии, в “Баварии” играю 4 года, а выглядело так, будто я ничего для этого клуба не сделал и у меня нулевой кредит доверия. Когда все идет хорошо, для всех это в порядке вещей. Когда плохо — Левандовски виноват. Можно меня упрекать в том, что я не забил, но не в том, что выхожу играть без желания.



Весной 2017 года я должен был пропустить 5 недель из-за травмы плеча, а вышел играть через 5 дней. В последнем сезоне у меня 7 месяцев были проблемы с коленной чашечкой. Не мог бить правой ногой, на тренировках совсем ей не бил — только в матчах через боль. Больше боролся со своим телом, чем с соперниками.



А потом читаю и слушаю, что я только о себе и думаю, что выступаю против команды. Поэтому я и подумал: если у всех тут со мной проблемы, если меня считают недостаточно хорошим, то зачем мне тут оставаться? Поэтому и думал об уходе.



Буду ли пытаться сменить клуб в будущем? Мне 30 лет, я знаю, насколько я важен для “Баварии”. У меня контракт еще на три года. Я никогда не буду бастовать. Я перестал тратить энергию на мысли о других клубах. Я хорошо поговорил с тренером Нико Ковачем, который понял, что я чувствую. А с одноклубниками у меня всегда был хороший контакт», — рассказал Левандовски в интервью Bild.