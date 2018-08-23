«Дженгиз прибавил в итальянском за лето». Твиттер «Ромы» пошутил про Ундера
Твиттер «Ромы» пошутил про турецкого полузащитника Дженгиза Ундера. На двух фотографиях 21-летний турок очень «по-итальянски» жестикулирует.
Твиттер «Ромы» пошутил про турецкого полузащитника Дженгиза Ундера. На двух фотографиях 21-летний турок очень «по-итальянски» жестикулирует.
«Дженгиз прибавил в итальянском за лето», — так подписано первое фото.
«Чтобы так свободно общаться на иностранном языке, требуются долгие годы тренировок…» — комментарий ко второму фото.