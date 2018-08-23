Игрок «Атлетико» попал мячом в болельщика «Валенсии» и разбил ему очки. Случайно

После финального свистка матча на «Месталье» Парти выбил мяч на трибуны и попал в лицо фану «Валенсии».



«Добрый день, Хосе! Только что узнал, что попал в тебя мячом на “Месталье”. Надеюсь, ты в порядке. Мне очень жаль, что твои очки разбились, это было неумышленно», — написал Парти в твиттере.