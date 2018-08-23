Джастин Клюйверт и еще три бывших игрока «Аякса» взяли 34-й номер в честь Абдельхака Нури

Игравшие с ним в Амстердаме Джастин Клюйверт (сейчас в «Роме»), Амин Юнес («Наполи»), Кевин Дикс («Фиорентина») и Филипп Сандлер («Манчестер Сити») взяли в этом сезоне 34-й номер в честь Нури.

Нури потерял сознание 8 июля 2017 года во время товарищеского матча с «Вердером» в Австрии. Игрок получил необратимые повреждения мозга и впал в кому. Сейчас Нури понимает некоторые фразы, которые ему говорят, и реагирует на них.