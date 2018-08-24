«Интер» выложил все 59 голов Роналдо за команду на YouTube

Великий бразилец играл за «нерадзурри» с 1997 года до 2002, когда перешел в «Реал». В 99 матчах Роналдо забил за «Интер» 59 голов в разных турнирах.



Самым успешным для нападающего получился первый сезон в Италии (1997/98), когда он забил 25 голов в 32 матчах и выиграл с «Интером» Кубок УЕФА.