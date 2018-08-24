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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» выложил все 59 голов Роналдо за команду на YouTube

Миланский «Интер» собрал все голы знаменитого форварда Роналдо в одном видео и выложил его в своем канале на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

Великий бразилец играл за «нерадзурри» с 1997 года до 2002, когда перешел в «Реал». В 99 матчах Роналдо забил за «Интер» 59 голов в разных турнирах.

Самым успешным для нападающего получился первый сезон в Италии (1997/98), когда он забил 25 голов в 32 матчах и выиграл с «Интером» Кубок УЕФА.

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