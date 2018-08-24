Бывший игрок сборной Чехии приговорен к 6 месяцам тюрьмы за ложную рекламу эскорт-услуг бывшей жены

Ржепка вместе со своей девушкой Катериной Кристеловой дали три рекламы в интернете о том, что его бывшая супруга Владка Ербова оказывает сексуальные услуги.



Кристелова была оштрафована за это на 50 тысяч крон (почти 2000 евро).



«Я был неправ. Но тогда отношения с моей бывшей женой были плохими. Мне не давали видеться с сыном, дальше все пошло по нарастающей», — признался Ржепка.



Экс-футболист теперь ждет решения по своей апелляции. Если ее отклонят, то он отправится в тюрьму.