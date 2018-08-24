Бывший игрок сборной Чехии приговорен к 6 месяцам тюрьмы за ложную рекламу эскорт-услуг бывшей жены
44-летний Томаш Ржепка, бывший защитник «Вест Хэма» и сборной Чехии, получил срок в 6 месяцев тюрьмы за фейковые объявления в интернете об
44-летний Томаш Ржепка, бывший защитник «Вест Хэма» и сборной Чехии, получил срок в 6 месяцев тюрьмы за фейковые объявления в интернете об
Ржепка вместе со своей девушкой Катериной Кристеловой дали три рекламы в интернете о том, что его бывшая супруга Владка Ербова оказывает сексуальные услуги.
Кристелова была оштрафована за это на 50 тысяч крон (почти 2000 евро).
«Я был неправ. Но тогда отношения с моей бывшей женой были плохими. Мне не давали видеться с сыном, дальше все пошло по нарастающей», — признался Ржепка.