Фил Невилл: Критика в адрес Моуринью отвратительна
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл поддержал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл поддержал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
После поражения во 2-м туре АПЛ «Брайтону» португальского тренера стали еще больше критиковать в Англии. Невилл напомнил матч в прошлом сезоне, когда «МЮ» уступал «Ман Сити» 0:2, но после перерыва его команда победила 3:2 и не дала «горожанам» оформить чемпионский титул в дерби.
«Эта критика в адрес Жозе Моуринью отвратительна. В дерби с “Ман Сити” его методы тоже были устаревшими?»
В понедельник «Ман Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».