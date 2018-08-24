Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Олимпик Д0
Шахтер Д0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
8Юрий Жирков. Карьера в фото
18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Фил Невилл: Критика в адрес Моуринью отвратительна

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл поддержал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

Источник: Reuters

После поражения во 2-м туре АПЛ «Брайтону» португальского тренера стали еще больше критиковать в Англии. Невилл напомнил матч в прошлом сезоне, когда «МЮ» уступал «Ман Сити» 0:2, но после перерыва его команда победила 3:2 и не дала «горожанам» оформить чемпионский титул в дерби.

«Эта критика в адрес Жозе Моуринью отвратительна. В дерби с “Ман Сити” его методы тоже были устаревшими?»

В понедельник «Ман Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться
Полузащитник «Зенита» успешно прооперирован в Барселоне
Более 40 тысяч билетов продано на матч сборной России по футболу
Главный тренер «ПСЖ» посадит Буффона на скамейку запасных
Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу
Все билеты на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» проданы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь