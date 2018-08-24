Фил Невилл: Критика в адрес Моуринью отвратительна

После поражения во 2-м туре АПЛ «Брайтону» португальского тренера стали еще больше критиковать в Англии. Невилл напомнил матч в прошлом сезоне, когда «МЮ» уступал «Ман Сити» 0:2, но после перерыва его команда победила 3:2 и не дала «горожанам» оформить чемпионский титул в дерби.



«Эта критика в адрес Жозе Моуринью отвратительна. В дерби с “Ман Сити” его методы тоже были устаревшими?»



В понедельник «Ман Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».