Пике: Поле в матче с «Вальядолидом» было позорным
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Вальядолидом» (1:0) раскритиковал газон на стадионе «Хосе Соррилья».
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Вальядолидом» (1:0) раскритиковал газон на стадионе «Хосе Соррилья».
«Если лига хочет продавать продукт за пределы Испании и проводить матчи в США, то ей сначала надо обратить внимание на то, что происходит здесь.
Поле в этом матче было позорным. Оно не годилось для игры в футбол. Игроки рисковали получить травму. Надеюсь, руководство лиги исправит это, потому что такого быть не должно», — сказал Пике.