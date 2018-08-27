Пике: Поле в матче с «Вальядолидом» было позорным

«Если лига хочет продавать продукт за пределы Испании и проводить матчи в США, то ей сначала надо обратить внимание на то, что происходит здесь.



Поле в этом матче было позорным. Оно не годилось для игры в футбол. Игроки рисковали получить травму. Надеюсь, руководство лиги исправит это, потому что такого быть не должно», — сказал Пике.