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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании засчитан первый гол по совету VAR

В матче «Эспаньол» — «Валенсия» случилось историческое событие. Впервые в чемпионате Испании гол засчитан после вмешательства видеоарбитра.

Источник: РИА "Новости"

На 61-й минуте полузащитник хозяев Эстебан Гранеро исполнил штрафной, мяч после его удара попал перекладину и опустился рядом с линией ворот.

Главный арбитр Дель Серро Гранде поначалу не среагировал на требования игроков «Эспаньола», но затем показал всем, что советуется с VAR.

Видеоарбитр Мелеро Лопес увидел, что мяч пересек линию ворот, в итоге гол был засчитан.

Вскоре после этого «Эспаньол» забил еще один гол и победил 2:0.

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