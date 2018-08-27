В Испании засчитан первый гол по совету VAR

На 61-й минуте полузащитник хозяев Эстебан Гранеро исполнил штрафной, мяч после его удара попал перекладину и опустился рядом с линией ворот.



Главный арбитр Дель Серро Гранде поначалу не среагировал на требования игроков «Эспаньола», но затем показал всем, что советуется с VAR.



Видеоарбитр Мелеро Лопес увидел, что мяч пересек линию ворот, в итоге гол был засчитан.



Вскоре после этого «Эспаньол» забил еще один гол и победил 2:0.