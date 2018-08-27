В Испании засчитан первый гол по совету VAR
В матче «Эспаньол» — «Валенсия» случилось историческое событие. Впервые в чемпионате Испании гол засчитан после вмешательства видеоарбитра.
В матче «Эспаньол» — «Валенсия» случилось историческое событие. Впервые в чемпионате Испании гол засчитан после вмешательства видеоарбитра.
На 61-й минуте полузащитник хозяев Эстебан Гранеро исполнил штрафной, мяч после его удара попал перекладину и опустился рядом с линией ворот.
Главный арбитр Дель Серро Гранде поначалу не среагировал на требования игроков «Эспаньола», но затем показал всем, что советуется с VAR.
Видеоарбитр Мелеро Лопес увидел, что мяч пересек линию ворот, в итоге гол был засчитан.
Вскоре после этого «Эспаньол» забил еще один гол и победил 2:0.