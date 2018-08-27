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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Фокусы, футбол с детьми и фермерство. Чем сейчас занимается Эрик Кантона

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона завершил карьеру в 30 лет.

Источник: AP 2018

После 4 титулов с «МЮ» за 5 лет неистовый француз отошел от футбола и начал наслаждаться жизнью. «Я любил игру, но уже больше не хотел ложиться спать рано вместо того, чтобы идти куда-то выпить с друзьями, вместо того, чтобы делать то, что мне нравится в жизни», — говорил Кантона в начале нулевых.

Дальнейшая карьера экс-футболиста хорошо известна: Кантона играл и тренировал сборную Франции по пляжному футболу, снимался в фильмах (включая «В поисках Эрика» Кена Лоуча), немного занимался политикой.

С появлением соцсетей жизнь Кантона стала еще интереснее. Француз самозабвенно обновляет свой инстаграм, выкладывая новые фото или видео почти каждый день. Во время чемпионата мира в России Эрик вел юмористическое шоу на Eurosport, где в своеобразной манере предсказывал победителя турнира, не забывая троллить Неймара.

Сам Кантона теперь живет за городом и называет себя фермером. Инстаграм француза пестрит фото и видео с сельскими пейзажами, полузаброшенными футбольными полями и хрониками семейной жизни. Эрик женат вторым браком на актрисе Рашиде Бракни, у них растут сын Эмир и дочь Сельма.

Топ-5 постов из инстаграма Эрика Кантона за последний месяц:

Кантона показывает фокус.

«Еду в турне в следующем году!».

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Наперегонки с сыном, подражая варанам и черепахам.

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Мастерский удар под перекладину — Кантона по-прежнему в порядке.

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Новые Бонни и Клайд.

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Теперь у Эрика Кантона вот такие «одноклубники».

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