Владелец «Наполи» выкупил полосу в двух газетах, где назвал мэра города некомпетентным

Кресла на арене, где играет «Наполи», не соответствуют требованиям УЕФА. Команда может быть вынуждена проводить матчи Лиги чемпионов в Палермо. Несколько лет УЕФА делал исключение для «Наполи», но после того как замена кресел этим летом не состоялась, клуб могут наказать.



Де Лаурентис недавно сказал, что муниципальный стадион «Сан-Паоло» устарел, обвиняя мэра Неаполя в том, что тот не хочет вкладывать деньги в арену. Де Магистрис в ответ сообщил, что не желает больше общаться с человеком, который «постоянно атакует город и его жителей».



Тогда владелец «Наполи» выкупил по полосе в воскресных номерах газет Il Corriere della Sera и Il Mattino, где обратился к мэру с открытым письмом, озаглавив его «Де Магистрис: Некомпетентный мэр».



«Единственный человек, который атакует Неаполь и его жителей, — это мэр города. Вместо того, чтобы исправлять свои управленческие ошибки, он находит время на конфликт с президентом «Наполи», — написал Де Лаурентис.



Владелец «Наполи» сообщил, что из-за задержки работ по смене кресел он не мог продавать сезонные абонементы перед стартом чемпионата, так как не знал, сколько сидений у него будет и какие из них можно продавать.



Первый домашний матч «Наполи» с «Миланом» посмотрело почти 35000 болельщиков — при вместимости стадиона 60240 человек.