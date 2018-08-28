Моуринью после 0:3 от «Тоттенхэма»: Я выиграл больше чемпионатов Англии, чем остальные 19 тренеров вместе взятые

Португальский специалист во время общения с журналистами вступил в перепалку с одним из них, потребовав к себе уважения. Моуринью объяснил, почему долго хлопал фанам «МЮ» после матча. Во время игры болельщики распевали имя главного тренера, а после матча аплодировали команде и самому Моуринью. «В прошлом сезоне мы проиграли здесь “Севилье”. И нас освистывали. Потому что мы этого заслуживали. Мы играли плохо, недостаточно опасно, “Севилья” заслуживала победу. А сегодня болельщики хлопали нашим игрокам после поражения, потому что футболисты заслужили эти аплодисменты. А вы (обращаясь к журналисту — прим .ред.) все пытаетесь и пытаетесь, и пытаетесь… Дайте мне закончить. Вы знаете, какой был счет? 3:0. Вы знаете, что это значит? Это значит 3:0. Но это еще и значит, три победы в премьер-лиге. Я выиграл больше чемпионатов Англии, чем все остальные 19 тренеров вместе взятые. У меня три титула, у них два. Уважения! Уважения!» — сказал Моуринью, покидая зал для пресс-конференции.

Ранее Моуринью удивился вопросам журналистам об игре команды.



— Когда я побеждаю и прихожу на пресс-конференцию, вы недовольны и говорите, что главное, это то, как играет команда. Я спрашиваю вас, что самое важное: хорошая игра или победа? Играть в атаку или на результат?



Сегодня мы были агрессивны, высоко прессинговали. «Тоттенхэм» не мог сделать двух передач подряд при выходе из обороны. Они много ошибались из-за нашего прессинга. Нам не повезло с реализацией моментов, мы проиграли после первого углового у наших ворот, поданного на 50-й минуте. В первом тайме у наших ворот не было ни угловых, ни подач с флангов, ни проникающих передач по центру.



Но не тратьте свое время. Сегодня я убедился, что лучшие судьи в футболе — это болельщики.



— Но многие из них ушли со стадиона до конца матча.



— Я бы сделал то же самое при счете 0:3. До центра Манчестера отсюда ехать два часа, я знаю это, потому что сам там живу. Так что я сделал бы то же самое", — заявил Моуринью.