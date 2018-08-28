Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью после 0:3 от «Тоттенхэма»: Я выиграл больше чемпионатов Англии, чем остальные 19 тренеров вместе взятые

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Тоттенхэмом» (0:3).

Источник: AFP 2018

Португальский специалист во время общения с журналистами вступил в перепалку с одним из них, потребовав к себе уважения.

Моуринью объяснил, почему долго хлопал фанам «МЮ» после матча. Во время игры болельщики распевали имя главного тренера, а после матча аплодировали команде и самому Моуринью.

«В прошлом сезоне мы проиграли здесь “Севилье”. И нас освистывали. Потому что мы этого заслуживали. Мы играли плохо, недостаточно опасно, “Севилья” заслуживала победу.

А сегодня болельщики хлопали нашим игрокам после поражения, потому что футболисты заслужили эти аплодисменты. А вы (обращаясь к журналисту — прим .ред.) все пытаетесь и пытаетесь, и пытаетесь… Дайте мне закончить.

Вы знаете, какой был счет? 3:0. Вы знаете, что это значит? Это значит 3:0. Но это еще и значит, три победы в премьер-лиге. Я выиграл больше чемпионатов Англии, чем все остальные 19 тренеров вместе взятые. У меня три титула, у них два. Уважения! Уважения!» — сказал Моуринью, покидая зал для пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Моуринью удивился вопросам журналистам об игре команды.

— Когда я побеждаю и прихожу на пресс-конференцию, вы недовольны и говорите, что главное, это то, как играет команда. Я спрашиваю вас, что самое важное: хорошая игра или победа? Играть в атаку или на результат?

Сегодня мы были агрессивны, высоко прессинговали. «Тоттенхэм» не мог сделать двух передач подряд при выходе из обороны. Они много ошибались из-за нашего прессинга. Нам не повезло с реализацией моментов, мы проиграли после первого углового у наших ворот, поданного на 50-й минуте. В первом тайме у наших ворот не было ни угловых, ни подач с флангов, ни проникающих передач по центру.

Но не тратьте свое время. Сегодня я убедился, что лучшие судьи в футболе — это болельщики.

— Но многие из них ушли со стадиона до конца матча.

— Я бы сделал то же самое при счете 0:3. До центра Манчестера отсюда ехать два часа, я знаю это, потому что сам там живу. Так что я сделал бы то же самое", — заявил Моуринью.

Манчестер Юнайтед 0:3
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
27.08.2018, 22:00 Зрители: 74400 основной раунд: 3-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 50′
27 Родригес Моура Лукас (К. Эриксен) 52′
27 Родригес Моура Лукас (Х. Кейн) 84′
Составы
Давид де Хеа 1
58′ Антонио Валенсия 25
Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Джесси Лингард 14
Ромелу Лукаку 9
Фред 17
58′ Фил Джоунс 4
Виктор Линделеф 2
19′ 55′ Андер Агуэра Эррера 21
Алексис Санчес 7
61′ Неманья Матич 31
Маруан Феллаини 27
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
27 Родригес Моура Лукас 10′
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
2 Киран Триппьер 76′
24 Серж Орье
3 Дэнни Роуз 82′ 77′
33 Бен Дэйвис
10 Харри Кейн 89′ 24′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
5 Угловые 2
11 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
СКА без Знарка. Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Роналду отдал сына в академию «Ювентуса»
Ефимова назвала непредсказуемой ситуацию с допуском России на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь