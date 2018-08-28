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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Пасторе забил гол года в Италии (видео)

В заключительном матче 2-го тура «Рома» и «Аталанта» повеселили болельщиков, забив 6 голов на двоих — ничья 3:3.

Источник: AP 2018

Старт голевому безумию положил бывший полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе. Уже на 2-й минуте аргентинец забил гол года, изящно переправив пяткой мяч в ворота «Аталанты».

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«Это был классный гол — к счастью, мяч закатился в ворота! Но мы плохо провели первый тайм. В конце матча мы могли даже выиграть, но вообще нам надо улучшать свою игру», — сказал после ничьей Пасторе.

К перерыву «Рома» уступала 1:3 — в «Аталанте» дубль сделал экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони. Для аргентинца это был первый матч за итальянскую команду.

Во втором тайме «Рома» сравняла счет благодаря голам Алессандро Флоренци и Костаса Маноласа. После 2 туров в активе римлян 4 очка.

«Если бы я мог, то поменял бы в перерыве 7−8 человек. Во втором тайме мы многое делали хорошо, но в первом на нашу игру просто невозможно было смотреть», — резюмировал после матча главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

Для «Ромы» мяч Пасторе — не первый красивый гол в сезоне. В первом туре серии А в игре против «Торино» отличился Эдин Джеко. В конце матча при счете 0:0 он ухитрился точно пробить с неродной левой ноги в неудобной ситуации. Навес с фланга тогда сделал Джастин Клюйверт — сын Патрика Клюйверта.

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