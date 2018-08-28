«Моуринью долго аплодировал болельщикам, те — ему. Обычно так прощаются». Реакция соцсетей на разгром «Манчестер Юнайтед»
Третий тур английской
Третий тур английской
Это крупнейшее домашнее поражение в карьере Жозе Моуринью. После трех туров «Ман Юнайтед» набрал три очка — перед игрой с «Тоттенхэмом» было поражение от «Брайтона» (2:3). Португалец впервые начал сезон с двух проигрышей в трех матчах.
Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, работавший на матче «МЮ» — «Тоттенхэм», предположил, что манкунианцы скоро расстанутся с португальским тренером.
«Моуринью очень долго стоял перед Stratford End и аплодировал болельщикам. Те — ему. Обычно так прощаются».
Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, «МЮ» давно пора уволить Моуринью.
«В чемпионате Италии тренера после такого провала отправили бы в отставку. Но ещё Капелло, когда тренировал сборную Англии, говорил, что в Италии бы стоило научиться английскому терпению по отношению к тренерской работе. Но сколько можно терпеть вот это?».
Бывший игрок сборной Англии, а ныне ведущий Match of the Day на BBC Гари Линекер отметил бразильца Лукаса Моуру, сделавшего дубль на «Олд Траффорд».
«Моура заставил замолчать Моуринью. Мощная игра в исполнении “Сперс”. Моура был очень хорош».
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов тоже не в восторге от работы Жозе Моуринью в «Ман Юнайтед».
«В полночь Моуриньо превратится в тыкву, похоже…
Очень рад за Лукаса, который просидел половину карьеры на скамейке в Париже».
Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер написал в твиттере, что итог матча закономерен.
«Сперс» просто включили 5-ю передачу во втором тайме, и «Юнайтед» н смогли за ними угнаться!".