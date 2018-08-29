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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки, матч Кубка Либертадорес завершился досрочно

Ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Сантосом» и аргентинским «Индепендьенте» завершился скандалом.

Источник: РИА "Новости"

На 82-й минуте встречи фаны «Сантоса» стали бросать файеры на поле и в сторону скамейки запасных аргентинцев. Десятки бразильцев стянулись к первым рядам, некоторые из них прорвались на поле. В дело вмешалась полиция, которая остановила агрессию бразильских болельщиков, применяя дубинки и шумовые гранаты.

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В итоге главный судья матча из Чили увел команды с поля и досрочно завершил матч при счете 0:0. В следующий раунд прошел клуб из Аргентины, потому что в первой встрече ему засчитали техническую победу со счетом 3:0.

КОНМЕБОЛ принял такое решение о результате первого матча (команды тогда сыграли вничью 0:0) из-за участия в нем уругвайца Карлоса Санчеса. Организация посчитала, что он не полностью отбыл дисквалификацию, полученную в 2015 году, когда играл за «Ривер Плейт».

«Сантос» подал апелляцию, указав, что в собственной онлайн-системе КОНМЕБОЛ не было сведений о действующей дисквалификации Санчеса. В итоге чиновники разрешили Санчесу играть в ответном матче, но оставили решение о технической победе «Индепендьенте» в первой игре. Причем это решение было принято в день ответного матча.

Болельщики «Сантоса» выразили свое недовольство решением КОНМЕБОЛ, забросав файерами поле и не дав командам доиграть до конца матча.

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Похожая история случилась в 2016 году во время домашнего матча «Коринтианс» с «Ривер Плейт». Тогда при счете 3:1 в пользу аргентинцев болельщики тоже выбежали на поле и схлестнулись с полицией. Матч в итоге не был доигран.

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