Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки, матч Кубка Либертадорес завершился досрочно

В итоге главный судья матча из Чили увел команды с поля и досрочно завершил матч при счете 0:0. В следующий раунд прошел клуб из Аргентины, потому что в первой встрече ему засчитали техническую победу со счетом 3:0.



КОНМЕБОЛ принял такое решение о результате первого матча (команды тогда сыграли вничью 0:0) из-за участия в нем уругвайца Карлоса Санчеса. Организация посчитала, что он не полностью отбыл дисквалификацию, полученную в 2015 году, когда играл за «Ривер Плейт».



«Сантос» подал апелляцию, указав, что в собственной онлайн-системе КОНМЕБОЛ не было сведений о действующей дисквалификации Санчеса. В итоге чиновники разрешили Санчесу играть в ответном матче, но оставили решение о технической победе «Индепендьенте» в первой игре. Причем это решение было принято в день ответного матча.



Болельщики «Сантоса» выразили свое недовольство решением КОНМЕБОЛ, забросав файерами поле и не дав командам доиграть до конца матча.