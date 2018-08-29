Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки, матч Кубка Либертадорес завершился досрочно
Ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Сантосом» и аргентинским «Индепендьенте» завершился скандалом.
Ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Сантосом» и аргентинским «Индепендьенте» завершился скандалом.
На 82-й минуте встречи фаны «Сантоса» стали бросать файеры на поле и в сторону скамейки запасных аргентинцев. Десятки бразильцев стянулись к первым рядам, некоторые из них прорвались на поле. В дело вмешалась полиция, которая остановила агрессию бразильских болельщиков, применяя дубинки и шумовые гранаты.
В итоге главный судья матча из Чили увел команды с поля и досрочно завершил матч при счете 0:0. В следующий раунд прошел клуб из Аргентины, потому что в первой встрече ему засчитали техническую победу со счетом 3:0.
КОНМЕБОЛ принял такое решение о результате первого матча (команды тогда сыграли вничью 0:0)
«Сантос» подал апелляцию, указав, что в собственной
Болельщики «Сантоса» выразили свое недовольство решением КОНМЕБОЛ, забросав файерами поле и не дав командам доиграть до конца матча.
Похожая история случилась в 2016 году во время домашнего матча «Коринтианс» с «Ривер Плейт». Тогда при счете 3:1 в пользу аргентинцев болельщики тоже выбежали на поле и схлестнулись с полицией. Матч в итоге не был доигран.