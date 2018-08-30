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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Хаддерсфилда» дальним ударом забил гол в свои ворота

«Хаддерсфилд» встречался со «Сток Сити» во втором раунде Кубка английской лиги.

Источник: РИА "Новости"

Во втором тайме при счете 0:1 центральный полузащитник «Хаддерсфилда» Жуниньо Бакуна неудачно отдал пас своему вратарю, и мяч закатился в пустые ворота.

В итоге «Сток Сити» победил 2:0 и вышел в 1/16 финала.

Бакуна — новичок «Хаддерсфилда». 21-летний голландец перешел в английский клуб этим летом из «Гронингена».

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