«Ты продлишь абонемент сейчас». Ибрагимович пишет письма болельщикам «Гэлакси»
Одна из болельщиц «Лос-Анджелес Гэлакси» Лесли выложила в твиттере фото письма, которое ей как владельцу сезонного абонемента написал форвард клуба Златан Ибрагимович.
Одна из болельщиц «Лос-Анджелес Гэлакси» Лесли выложила в твиттере фото письма, которое ей как владельцу сезонного абонемента написал форвард клуба Златан Ибрагимович.
«Дорогая Лесли,
Ты продлишь абонемент на следующий сезон сейчас.
Златан».
Так маркетинговая служба «Гэлакси» работает над посещаемостью команды уже в следующем сезоне. Регулярный чемпионат этого года в МЛС завершится 28 октября. «Гэлакси» с 38 очками после 27 матчей идет на 7-м месте в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в
Ибрагимович — второй в МЛС в гонке бомбардиров, швед забил 16 голов, больше него только у Джозефа Мартинеса из «Атланты» — 28 голов.
Ранее «Гэлакси» уже привлекал Златана к работе с болельщиками. В начале августа главная звезда команды обзванивала фанов «Лос-Анджелеса», которые уже продлили абонементы на следующий сезон.
«Я позвонил, чтобы поздравить вас и сказать, что вы не разочаруетесь. Я подарю вам много радостных и счастливых моментов, а также голов. Может, вы хотите