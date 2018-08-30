«Ты продлишь абонемент сейчас». Ибрагимович пишет письма болельщикам «Гэлакси»

Так маркетинговая служба «Гэлакси» работает над посещаемостью команды уже в следующем сезоне. Регулярный чемпионат этого года в МЛС завершится 28 октября. «Гэлакси» с 38 очками после 27 матчей идет на 7-м месте в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф.



Ибрагимович — второй в МЛС в гонке бомбардиров, швед забил 16 голов, больше него только у Джозефа Мартинеса из «Атланты» — 28 голов.



Ранее «Гэлакси» уже привлекал Златана к работе с болельщиками. В начале августа главная звезда команды обзванивала фанов «Лос-Анджелеса», которые уже продлили абонементы на следующий сезон.



«Я позвонил, чтобы поздравить вас и сказать, что вы не разочаруетесь. Я подарю вам много радостных и счастливых моментов, а также голов. Может, вы хотите что-то еще? Кубок МЛС? Я добуду его тоже», — сказал тогда швед одному из болельщиков клуба.