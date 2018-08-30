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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ты продлишь абонемент сейчас». Ибрагимович пишет письма болельщикам «Гэлакси»

Одна из болельщиц «Лос-Анджелес Гэлакси» Лесли выложила в твиттере фото письма, которое ей как владельцу сезонного абонемента написал форвард клуба Златан Ибрагимович.

Источник: AP 2018

«Дорогая Лесли,

Ты продлишь абонемент на следующий сезон сейчас.

Златан».

Во время загрузки произошла ошибка.

Так маркетинговая служба «Гэлакси» работает над посещаемостью команды уже в следующем сезоне. Регулярный чемпионат этого года в МЛС завершится 28 октября. «Гэлакси» с 38 очками после 27 матчей идет на 7-м месте в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф.

Ибрагимович — второй в МЛС в гонке бомбардиров, швед забил 16 голов, больше него только у Джозефа Мартинеса из «Атланты» — 28 голов.

Ранее «Гэлакси» уже привлекал Златана к работе с болельщиками. В начале августа главная звезда команды обзванивала фанов «Лос-Анджелеса», которые уже продлили абонементы на следующий сезон.

«Я позвонил, чтобы поздравить вас и сказать, что вы не разочаруетесь. Я подарю вам много радостных и счастливых моментов, а также голов. Может, вы хотите что-то еще? Кубок МЛС? Я добуду его тоже», — сказал тогда швед одному из болельщиков клуба.

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