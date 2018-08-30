Это’О купит дом для бездомного экс-капитана сборной Камеруна

Овоне сейчас 67 лет, он играл за Камерун в 60-х и 70-х. Бывший футболист остался без дома и живет на улицах города Дуала. Из-за паховой грыжи Овона недавно оказался в больнице, и Это'О навестил его там, пообещав купить ему дом. Самюэль также дал ему 500 тысяч камерунских франков (760 евро).

Овона остался без дома, потратив все свои сбережения на лечение жены и детей от рака. Он писал нескольким камерунским министрам, прося помощи, в том числе помощи в лечении. По словам Овоны, ему сложно получать медицинскую помощь в больницах, потому что у него нет ни дома, ни денег.



Овон считает, что правительство страны несправедливо относится к нему, оставляя его без помощи.



Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Это'О сейчас является игроком «Катар СК». В прошлом сезоне он играл в Турции за «Антальюспор» и «Коньяспор», забив 7 голов в 17 матчах.