Это’О купит дом для бездомного экс-капитана сборной Камеруна
Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О сообщил, что приобретет дом для бывшего капитана сборной Камеруна Норберта Овоны.
Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О сообщил, что приобретет дом для бывшего капитана сборной Камеруна Норберта Овоны.
Овоне сейчас 67 лет, он играл за Камерун в 60-х и 70-х. Бывший футболист остался без дома и живет на улицах города Дуала.
Овона остался без дома, потратив все свои сбережения на лечение жены и детей от рака. Он писал нескольким камерунским министрам, прося помощи, в том числе помощи в лечении. По словам Овоны, ему сложно получать медицинскую помощь в больницах, потому что у него нет ни дома, ни денег.
Овон считает, что правительство страны несправедливо относится к нему, оставляя его без помощи.
Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Это'О сейчас является игроком «Катар СК». В прошлом сезоне он играл в Турции за «Антальюспор» и «Коньяспор», забив 7 голов в 17 матчах.