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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Это’О купит дом для бездомного экс-капитана сборной Камеруна

Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О сообщил, что приобретет дом для бывшего капитана сборной Камеруна Норберта Овоны.

Источник: РИА "Новости"

Овоне сейчас 67 лет, он играл за Камерун в 60-х и 70-х. Бывший футболист остался без дома и живет на улицах города Дуала. Из-за паховой грыжи Овона недавно оказался в больнице, и Это'О навестил его там, пообещав купить ему дом. Самюэль также дал ему 500 тысяч камерунских франков (760 евро).

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Овона остался без дома, потратив все свои сбережения на лечение жены и детей от рака. Он писал нескольким камерунским министрам, прося помощи, в том числе помощи в лечении. По словам Овоны, ему сложно получать медицинскую помощь в больницах, потому что у него нет ни дома, ни денег.

Овон считает, что правительство страны несправедливо относится к нему, оставляя его без помощи.

Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Это'О сейчас является игроком «Катар СК». В прошлом сезоне он играл в Турции за «Антальюспор» и «Коньяспор», забив 7 голов в 17 матчах.

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