Футболки клуба из 12-го дивизиона Англии стали популярны в Испании из-за антифашистской тематики

«Клэптон» уже продал 2500 футболок — в основном испанцам — на 60 тысяч фунтов.



«Мы сами в шоке, мы рассчитывали продавать 250 футболок в год. Не ожидали, что наш скромный клуб заметят в Испании, тем не менее, это очень приятно», — рассказал дизайнер формы и член клуба Том.



25 августа «Клэптон» провел первый матч в новой форме, и с тех пор клуб завалили заказами. От наплыва интернет-пользователей какое-то время время не работал даже официальный сайт КФК. Из-за ажиотажа цена на реплику гостевой формы повысилась с 25 до 30 фунтов, а клуб стал периодически писать твиты на испанском. У него теперь появилось 20 новых членов клуба из Испании — всего у «Клэптона» 400 членов клуба.