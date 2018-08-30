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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболки клуба из 12-го дивизиона Англии стали популярны в Испании из-за антифашистской тематики

Команда «Клэптон КФК» проводит первый сезон в первой лиге графства Мидлсекс — это 12-й дивизион чемпионата Англии. При этом клуб уже успел прославиться — его гостевые футболки стали сенсацией в Испанией — и все из-за антифашистской тематики.

Источник: РИА "Новости"

Дизайн футболки выполнен в цветах Интернациональных бригад — групп, которые боролись с фашизмом в Испании в 1930-е годы. Под воротником майки находится слоган No pasaran («Они не пройдут»), который тогда использовали республиканцы.

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«Клэптон» уже продал 2500 футболок — в основном испанцам — на 60 тысяч фунтов.

«Мы сами в шоке, мы рассчитывали продавать 250 футболок в год. Не ожидали, что наш скромный клуб заметят в Испании, тем не менее, это очень приятно», — рассказал дизайнер формы и член клуба Том.

25 августа «Клэптон» провел первый матч в новой форме, и с тех пор клуб завалили заказами. От наплыва интернет-пользователей какое-то время время не работал даже официальный сайт КФК. Из-за ажиотажа цена на реплику гостевой формы повысилась с 25 до 30 фунтов, а клуб стал периодически писать твиты на испанском. У него теперь появилось 20 новых членов клуба из Испании — всего у «Клэптона» 400 членов клуба.

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«Клэптон КФК» был основан болельщиками в прошлом году в пригороде Лондона из-за конфликта с администрацией «Клэптон ФК», одного из старейших клубов Лондона (основан в 1877 году). «Клэптон КФК» управляется только самими болельщиками.

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