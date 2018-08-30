Эмери запретил игрокам «Арсенала» пить фруктовые соки

Первым на диету футболистов «Арсенала» перевел Арсен Венгер, приехавший в Англию из Японии в конце 90-х. Французский тренер ввел запрет на алкоголь, нездоровую еду, привлек специалистов по питанию и фитнес-тренеров. Поначалу методы Венгера не были популярны, но постепенно их стали перенимать другие клубы английской премьер-лиги.



Эмери, возглавивший «Арсенал» после Венгера, также обращает большое внимание на здоровое питание и работу в зале. При испанском тренере игроки стали интенсивнее тренироваться, он стал больше общаться с футболистами индивидуально и изменил работу в тренажерном зале на базе клуба. Так, рядом с тренировочным полем в палатке установили несколько тренажеров, чтобы можно было совмещать работу с мячом с кардио.



Как минимум про одного игрока «Арсенала» известно, что он придерживается веганской диеты.



«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.



Когда-то я мог спать, выключая звонивший будильник по 20 раз. Затем я же внезапно стал вставать в 7 утра», — рассказывал защитник «канониров» Эктор Бельерин.



«Арсенал» Эмери начал сезон с двух поражений — от «Манчестер Сити» и «Челси». Лишь в третьем туре «канониры» одержали первую победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».



Интересно, что Томас Тухель, сменивший Эмери в «ПСЖ», также занялся диетой игроков. В Париже футболистам запрещено есть пасту после матчей, сладости, фаст-фуд и пить газированные напитки.