Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР0
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах0
Шериф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лудогорец0
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Тель-Авив0
Сарпсборг 080
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон0
Базель0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мольде0
Зенит0
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Мальме
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген0
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг1
Заря Лг1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л3
Тренчин0
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:30
Бреннбю
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Гент
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Судува
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Сигма
Футбол. Еврокубки
17:00
АстанаП 2:11
АПОЭЛ0
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа1
Рейнджерс1
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмери запретил игрокам «Арсенала» пить фруктовые соки

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери убрал фруктовые соки из меню игроков на базе клуба. Испанец хочет изменить фитнес-программу «канониров».

Источник: Reuters

Первым на диету футболистов «Арсенала» перевел Арсен Венгер, приехавший в Англию из Японии в конце 90-х. Французский тренер ввел запрет на алкоголь, нездоровую еду, привлек специалистов по питанию и фитнес-тренеров. Поначалу методы Венгера не были популярны, но постепенно их стали перенимать другие клубы английской премьер-лиги.

Эмери, возглавивший «Арсенал» после Венгера, также обращает большое внимание на здоровое питание и работу в зале. При испанском тренере игроки стали интенсивнее тренироваться, он стал больше общаться с футболистами индивидуально и изменил работу в тренажерном зале на базе клуба. Так, рядом с тренировочным полем в палатке установили несколько тренажеров, чтобы можно было совмещать работу с мячом с кардио.

Как минимум про одного игрока «Арсенала» известно, что он придерживается веганской диеты.

«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.

Когда-то я мог спать, выключая звонивший будильник по 20 раз. Затем я же внезапно стал вставать в 7 утра», — рассказывал защитник «канониров» Эктор Бельерин.

«Арсенал» Эмери начал сезон с двух поражений — от «Манчестер Сити» и «Челси». Лишь в третьем туре «канониры» одержали первую победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».

Интересно, что Томас Тухель, сменивший Эмери в «ПСЖ», также занялся диетой игроков. В Париже футболистам запрещено есть пасту после матчей, сладости, фаст-фуд и пить газированные напитки.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Джеррард запомнит «Уфу» — его «Рейнджерс» чудом избежал вылета
Промес решил остаться в «Спартаке»
Устюгова и Слепцову обвиняют на основании украденной базы данных
Зеппельт: Между WADA и МОК возникли противоречия из-за России
«Ред Булл» и «Феррари» обсудили возвращение Квята в «Торо Россо»
«Зенит» играет с «Мольде» в ответном матче ЛЕ (трансляция)
У Жозе сдали нервы: Моуринью уволят из «Манчестер Юнайтед»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь