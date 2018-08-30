Эмери запретил игрокам «Арсенала» пить фруктовые соки
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери убрал фруктовые соки из меню игроков на базе клуба. Испанец хочет изменить
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери убрал фруктовые соки из меню игроков на базе клуба. Испанец хочет изменить
Первым на диету футболистов «Арсенала» перевел Арсен Венгер, приехавший в Англию из Японии в конце 90-х. Французский тренер ввел запрет на алкоголь, нездоровую еду, привлек специалистов по питанию и
Эмери, возглавивший «Арсенал» после Венгера, также обращает большое внимание на здоровое питание и работу в зале. При испанском тренере игроки стали интенсивнее тренироваться, он стал больше общаться с футболистами индивидуально и изменил работу в тренажерном зале на базе клуба. Так, рядом с тренировочным полем в палатке установили несколько тренажеров, чтобы можно было совмещать работу с мячом с кардио.
Как минимум про одного игрока «Арсенала» известно, что он придерживается веганской диеты.
«Когда речь заходит о литературе по питанию, все настроены классически: “Тебе нужны молоко, яйца, мясо”. Но на самом деле можно получить тоже самое количество белка, углеводов и витаминов из растительной пищи.
«Арсенал» Эмери начал сезон с двух поражений — от «Манчестер Сити» и «Челси». Лишь в третьем туре «канониры» одержали первую победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».
Интересно, что Томас Тухель, сменивший Эмери в «ПСЖ», также занялся диетой игроков. В Париже футболистам запрещено есть пасту после матчей, сладости,